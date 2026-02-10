Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Turizm Yatırım Forumu'nda konuştu Açıklaması

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Yatırım Forumu'nun sadece ülkemiz açısından değil, küresel turizm ekonomisi açısından da önemli bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

Küresel turizm yatırımlarının önemli isimleri, bu yıl beşincisi düzenlenen "Tourism Investment Forum (Turizm Yatırım Forumu) - TIF 2026" kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, forumun her geçen yıl artan uluslararası katılım oranı ve yatırım odağıyla güçlü bir platform haline geldiğini belirterek, "Forum, yalnızca ülkemiz açısından değil, küresel turizm ekonomisi açısından da önemli bir buluşma noktası haline gelmiştir. Turizmin tüm alanlarında yeni yatırımlara, stratejik ortaklıklara ve uzun vadeli işbirliklerine zemin hazırlayan Turizm Yatırım Forumu, şüphesiz ki ülkemize ve sektörümüze değer katmaya devam edecektir." dedi.

Ersoy, Türkiye'nin artık krizleri yönetme konusunda güçlü bir refleks kazandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana turizmi yalnızca rakamlarla değil, vizyon, çeşitlilik ve nitelik odağıyla da ele aldık. Deniz, kum, güneş anlayışının ötesine geçen bir yaklaşımla, kültür ve inanç turizmi, arkeoloji, doğa ve ekoturizm, gastronomi, sağlık ve termal turizm, kongre ve fuar, kruvaziyer ile kış turizmi gibi alanları devreye alarak ülkemize geniş bir ürün yelpazesi kazandırdık. Bu ürün çeşitliliğinin hitap ettiği farklı kitlelere ulaşmak için aynı anda pazar çeşitliliğimizi artırdık. Kendimize hedef belirlediğimiz ülkelerde televizyon kanallarından dijital platformlara ve sosyal medyaya uzanan dünyanın en kapsamlı tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdik. Türkiye'ye dair bilinirlik ve farkındalık oluşturduk. Bütün bu yoğun ve çok yönlü mesai başta nitelikli turist olmak üzere birçok kazanımı beraberinde getirmiş, Türk turizmini birinci lige taşımıştır."

"2025'te turizm gelirinde ve ziyaretçi sayısında rekora erişildi"

Ersoy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2017'de dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasında 8. sırada olan Türkiye'nin 2024'te 4. sıraya yükseldiğinin altını çizdi.

Geçen yıl turizm gelirinin 65 milyar 231 milyon dolara ulaştığına işaret eden Bakan Ersoy, "Bu rakam, 2017'ye kıyasla yüzde 109'luk bir artış anlamına gelmektedir. Yine 2025'te toplam ziyaretçi sayımız 63 milyon 941 bin kişi olarak kaydedilmiş, turizm gelirinde olduğu gibi ziyaretçi sayısında da yeni bir rekora erişilmiştir. Kişi başı gecelik yabancı turist ortalama harcaması ise 2025 yılında 114 dolar seviyesine yükselmiştir. Bu artış, nitelikli turizm ve yüksek katma değerli yatırım stratejimizin sonuçlarını göstermesi açısından çok önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

TGA'nın faaliyetlerine de değinen Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"CNN, BBC, Al Jazeera ve Bloomberg gibi küresel kanallarda reklam ve tanıtım filmlerimizle yer aldık. Buna ilave olarak 39 ülkenin ulusal televizyonlarında reklam filmlerimiz yayınlandı. GoTürkiye web sitemiz de bugün 10 dilde yayın yapan küresel bir tanıtım platformuna dönüşmüş durumda. Sosyal medya penceresinden baktığımızda ise resmi ülke hesapları arasında YouTube ve TikTok'ta dünyada birinci, Instagram'da ise ikinci sıradayız. Sahip olduğumuz tüm sosyal medya hesaplarımızda toplam takipçi sayımız 21,9 milyona ulaşmıştır."

"Yeni dizi projeleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Bakan Ersoy, turizmin dünyada artık bir hikayeye dahil olma, bir duyguyu paylaşma ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecine dönüştüğünü vurgulayarak, "Biz de bu farkındalıkla TGA aracılığıyla 'mini dizi' stratejisini geliştirdik. Hazırladığımız reklam filmlerinin yanına hikaye odaklı, sinematik kalitesi yüksek yapımları eklediğimiz bu model, dünya tanıtım tarihinde özgün ve yenilikçi bir yaklaşım olarak yerini aldı. Bu strateji kapsamında bugüne kadar 4 mini dizimizi hayata geçirdik. Bu çalışmaları sürdürerek yeni dizi projeleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Dünyaca ünlü gastronomi seçkisi Michelin Rehberi'nin Türkiye'deki yolculuğuna 2022'de İstanbul ile başladığını söyleyen Ersoy, "Takip eden yıllarda önce İzmir ve Bodrum'u, ardından da Muğla ve Kapadokya'yı seçkiye ekleyerek kapsama alanını genişletti. 2026 Michelin Rehberi Türkiye seçkisiyle birlikte, Türkiye genelinde Rehber'de yer alan toplam restoran sayımız 171'e, yıldızlı restoran sayımız ise 17'ye ulaşmıştır." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Geleceğe Miras Projesi ile 2018'de 12 ay kazı programına geçildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında Efes Antik Kenti ile Geleceğe Miras Projesi'nin ilk adımını atarken geçen yıl bu proje ile 255 kazı alanında çalışmalarımızı sürdürdük. Kazı alanlarına ayrılan kaynaklarda rekor seviyede artış yaptık ve geçen yıl 15 binin üzerinde arkeolojik buluntu elde ettik. Anadolu gibi zengin bir geçmişe sahip coğrafyada müze ve ören yerleri, hem ülkemizin mirasına sahip çıkmak hem de ülkemizin turizmi açısından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımızın titiz çalışmalarıyla 2025 yılında Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüslerini de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne ekleyerek varlık sayımızı 22'ye çıkardık. Ayrıca 24. Taraf Devletler Genel Kurulu oturumunda en yüksek oyu alarak seçildiğimiz Dünya Mirası Komitesi Üyelik görevini de başarıyla sürdürmekteyiz."

"68 milyar dolarlık turizm geliri hedefi için çalışmalara başladık"

Müze ve ören yerlerini geçen yıl 34 milyon 836 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Ersoy, haziran ve ekim ayında 27 müzede gece müzeciliğini hizmete sunduklarını belirtti.

Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarında gerçekleştirilen çalışmalara da değinerek, "Bakanlığımız ile Devlet Demiryolları arasında Ağustos 2024'te imzalanan protokol kapsamında, İstanbul'un iki ikonik tren garını, kültürel ve toplumsal miras olarak da bütüncül bir yaklaşımla koruyarak şehre kazandıracağız. Böylece İstanbul'umuz iki yeni kültür sanat adası kazanmış oluyor." dedi.

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ni de müze, tiyatro salonu, konferans salonu, atölyeler, kütüphane ve açık hava etkinlik alanlarını içeren bir kültür merkezi olarak insanlarla buluşturacaklarını belirten Ersoy, "Çok daha fazla eserin sergilenmesine olanak sağlayacak çağdaş müzecilik anlayışıyla Antalya Müzesi'ni de bölgede bir odak noktası haline getireceğiz. Hatay Arkeoloji Müzesi'ni, onarım ve yenilenen teşhir tanzimi ile yeniden hizmete açacağız." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'nin artık küresel turizm politikalarının ve yatırım kararlarının şekillenmesinde söz sahibi bir aktör haline geldiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yetkinliği devam ettirmek için şu ana kadar elde edilen başarıları artık geride bırakıp, geleceğe ve yeni hedeflere odaklanmak zorundayız. Halihazırda 2026 yılı için belirlediğimiz 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefimiz doğrultusunda çalışmalara başladık. Bu hedefe de yine siz değerli paydaşlarımızla omuz omuza vererek ulaşacağımızdan şüphem yoktur. Türkiye'nin turizm vizyonunu ve yatırım potansiyelini dünyaya anlatmamız açısından böylesi geniş katılımlı sektör buluşmaları büyük önem taşıyor. Ben, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği yönetici ve çalışanlarını, bir kez daha başarıyla gerçekleştirdikleri bu değerli organizasyon dolayısıyla tebrik ediyorum."

Forum, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği ve Türkiye İş Bankasının ana sponsorluğunda bugün ve yarın gerçekleştirilecek.