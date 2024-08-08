Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Instagram açıklaması

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Instagram'a getirilen erişim yasağına dair, "Ulaştırma Bakanlığının takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum." dedi.

Habertürk TV'de "Nedir? Ne Değildir?" programına konuk olan Ersoy, sunucu Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"ULAŞTIRMA BAKANLIĞIMIZIN TAKİP ETTİĞİ BİR KONU"

Instagram'a yönelik erişim yasağına değinen Ersoy, "Ulaştırma Bakanlığımızın takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum. Biz tanıtımda her şeyi çeşitlemiş durumdayız. Bizim bütün tanıtımımız Instagram üzerinde değil. Çok küçük bir parçası Instagram üzerinde. Ulusal kanalları da kullanıyoruz, sosyal medyanın birçok çeşidini de kullanıyoruz. Youtube'u, Twitter'ı, Instagram'ı ve yazılı basını da dijital basının her alanını da kullanıyoruz. Biz çok geniş kapsamlı çok çeşitli bir tanıtım yapıyoruz artık Türkiye için." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZ OLACAK"

Bakan Ersoy, ibadete açılan Kariye Camii'nde ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçilmesine ilişkin olarak ise "Kariye Camii çok detaylı bir restorasyondan geçti. UNESCO dünya miras listesinde olan bir yapıtımız. UNESCO yetkilileri düzenli olarak burayı ziyaret ediyor ve burayla ilgili gözlemler yapıyoruz. Çok yoğun ziyaretçi alan kültür varlıklarında UNESCO'nun tavsiyesiyle ziyaretçi yönetim planı yapıyoruz. Kariye Camii, görüldüğü kadar çok büyük bir yapı değil. Aynı anda ortalama 110 civarında kişi ziyaret edebiliyor. Daha fazlasının binaya zarar verme riski var. Bu kapsamda Kariye Camii Cuma günleri sadece ibadet amaçlı açılacak. Diğer günler vakit namazları sırasında 15 dakika öncesinden ziyaret kapatılacak, diğer saatlerde ziyaretçi alabilecek. Kısacası cuma hariç, bütün günler hem ibadet hem de ziyaret mümkün olacak. Turistik amaçlı yabancı ziyaretçilere ücret uygulaması yapılacak. 20 avroluk bir fiyat belirlendi. Türk ziyaretçilere zaten ücretsiz olacak." dedi.