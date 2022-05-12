Kültür Bakanı Ersoy: 3 yılda 1200 proje destekledik

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 7'inci Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivaline katıldı. Ersoy, bakanlık olarak son 3 yıl içerisinde bin 200 projeye destek verdiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 7'inci Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivaline katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Programa Bakan Ersoy'un yanı sıra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Osman Toprak çok sayıda akademisyenle ve eser sahibi öğrenciler katıldı.

Konuşmalanın ardından dereceye giren filmlerin kısa sunumunun ardından eser sahiplerinin isimleri açıklanarak ödülleri verildi.