Nisan ayında en çok getiri sağlayan yatırım araçları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre, en yüksek reel getiri külçe altında oldu. TÜİK, nisan ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,80, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,54 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 4,07 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,44 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,03, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 7,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

DÖVİZ VE BORSA ALTININ GERİSİNDE KALDI

TÜFE ile indirgendiğinde ise; Euro yüzde 3,83 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,20 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,26, DİBS yüzde 7,60 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,09 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre, külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu, aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,51 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,17 TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve Euro yüzde 0,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,91, Amerikan Doları yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 10,34, DİBS yüzde 11,95, Amerikan Doları yüzde 14,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 29,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.