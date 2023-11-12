- Küçük kız 23 sayfa kitabı 20 dakikada okuyarak dünya şampiyonu oldu İzmirli Zümra okuma azmi ve yeteneğiyle dünya şampiyonu oldu Kendini denemek için girdiği yarışmada dünya birincisi oldu İzmir'de 7.

- Küçük kız 23 sayfa kitabı 20 dakikada okuyarak dünya şampiyonu oldu

İzmirli Zümra okuma azmi ve yeteneğiyle dünya şampiyonu oldu

Kendini denemek için girdiği yarışmada dünya birincisi oldu

İZMİR - İzmir'de 7. Sınıf öğrencisi Zümra Evren, katıldığı hızlı okuma yarışmasında 23 sayfa kitabı 20 dakikada okuyarak dünya şampiyonu oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Makbule Süleyman Alkan ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Zümra Evren, çevrimiçi olarak Polonya merkezli düzenlenen hızlı okuma yarışmasında 23 sayfa kitabı 20 dakikada okuyarak dünya birincisi oldu. 6 ülkeden 30 kişinin katıldığı yarışmada birinci olan küçük kız, ayrıca okuduğu kitap içerisinden sorulan 8 soruyu da doğru bilerek Türk bayrağını ilk sıraya yükseltmenin gururunu yaşadı.

Farklı ülkelerden kendi yaş grubundaki kişilerle yarışan ve dünya şampiyonu olan Zümra Evren, "Annem küçüklüğümden beri okumam için bana hep kitap alırdı. İlkokulda Yıldırım öğretmenin kitap okuma alışkanlığımı ilerletti ve bu sayede kitap okuma alışkanlığım oluştu. Ben almak istediğim kitapları teyzeme söylüyordum ve teyzem de benim için sipariş ediyordu. Böylece kitapları ve okumayı çok sevmeye başladım. Daha sonraki süreçte hızlı okuma için bir kursa kayıt oldum. Ardından yarışmaya katılmaya karar verdik. Benim için çok heyecanlıydı ve biraz stres de vardı. Yapabilir miyim ya da süreyi yetiştirebilir miyim diye düşünüyordum. Yarışmaya Fransa, Lüksemburg, Polonya, İngiltere gibi çeşitli ülkelerden öğrenciler katılmıştı. Yarışmaya girdiğimde karşıma 23 sayfalık metin bulunan bir kitap çıktı. Onu 20 dakikada okumaya çalıştım. Ardından metinle ilgili 8 soru geldi ve o 8 soruyu okuduğum metine göre cevaplamam gerekiyordu. Hem verilen süre içerisinde metini okudum hem de sorulan soruların tümüne doğru cevap vererek birinci oldum ve madalyayı aldım. Böylelikle dünya birincisi oldum. Sonuçlar açıklanınca çok şaşırmıştım. Sırtımdan büyük bir yük kalkmış gibi oldu. Birinci olmayı beklemiyordum. Çünkü ben bu yarışmaya kendimi denemek için girmiştim" dedi.

"Hızlı okuyabilmek çok önemli"

Arkadaşlarına da yarışmaya katılma konusunda tavsiyede bulunduğunu ifade eden Evren, "Arkadaşlarımdan kursa ilgi duyanlar oldu ve yarışmaya katılmak isteyenler kayıt yaptırdı. Onların da hoşuna gitti. Arkadaşlarımdan hızlı okumaya yetenekleri olanlar da vardı. Hızlı okumak bence çok önemli. Çünkü LGS ve YKS sınavlarında soru başına bir dakika düşüyor ve bunu hızlı okuyarak daha çok geliştirebiliriz. Aslında benim okumamda ve anlamamda bir sakınca yoktu. LGS ve YKS sınavlarında soru başına bir dakika düştüğü için ben kendimi hızlandırmak istedim. Annem de hızlı okumam için beni bu kursa yazdırdı" şeklinde konuştu.

"Çok yoğun olsam bile günde 1 saatimi kitap okumaya ayırırım"

Kitap okumanın önemine vurgu yapan Zümra Evren, "Ben çok yoğun olsam bile her gün mutlaka bir saat vaktimi kitap okumaya ayırırım. Arkadaşlarıma da kitap okumayı öneririm çünkü kitap okumak çok önemli bir şey. Arkadaşlarım günde çok yoğun olsalar bile en az bir sayfa kitap okumalarını tavsiye ederim. Çünkü bu onlara büyük bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu Zümra Evren aynı zamanda bu zamana kadar okuduğu kitapların boyu kadar olduğunu ve adet olarak da 400 civarında olduğunu belirtti.

"Çocuğunuzu seviyorsanız bir kitap alın, daha çok seviyorsanız iki kitap alın"

Zümra'nın küçük yaştan beri kitaplara ilgisinin bulunduğunu söyleyen anne Lerzan Evren, "İnternette gezen bir yazı görmüştüm, bu beni çok etkilemişti. 'Çocuğunuzu seviyorsanız bir kitap alın, daha çok seviyorsanız iki kitap alın' şeklinde bir yazıydı. Bu yazı uzun bir süre benim önüme geldikçe bunun çok önemli olduğunu anladım ve ben Zümra'ya oldukça fazla kitap takviyesinde bulundum. Zümra da kitapları çok seviyordu. İlk önce masal ve boyama kitaplarına ilgisi başladı. Ardından normal okumaya geçtikten sonra bu süreç hikaye kitaplarıyla devam etti" dedi.

"Çocuğumuza sadece kitap oku demek yetmiyor"

Zümra ile birlikte ortak kitap saatlerinin bulunduğunu söyleyen anne Lerzan Evren sözlerine şunları da ekledi; "Onunla birlikte ben de kitap okuyorum. Çünkü çocuğumuza sadece kitap oku demek yetmiyor. Velisi olarak ben de gün içinde o ne zaman müsaitse veya ben ne zaman müsaitsem ortak nokta, ortak saati bulup beraber kitap okuyoruz. Zümra çok yoğun olsa bile kitaba vakit ayırıyor. Çünkü kitap onun artık bir hobisi artık bir deşarj olma şekli haline geldi. Bundan çok memnun olduğu için bunu sürekli devam eder hale geldik. Zümra'nın şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduk. Bayrağımızı oralarda dalgalandırması bizim için çok büyük onur ve gurur oldu. Annesi babası olarak gurur duyuyoruz."

"Türkiye'den böyle bir başarının çıkması çok önemli"

Zümra'nın şampiyon olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten hızlı okuma eğitmeni Mehmet Taşhanlıgil, "İlk başta sonuçlar açıklandı ve çocuk kategorisinde dünya şampiyonu Zümra dediler. Biz baya bir heyecanlandık ve mutlu olduk, gururlandık. Türkiye'den böyle bir başarının çıkması çok önemli. Okuma oranları günümüzde çok ciddi anlamda düşüyor. Zümra çok okuyan bir öğrenci, aynı zamanda da dünya şampiyonu olan bir öğrenci. Zümra'nın burada yaptığı şey aslında düzenli olarak okuma pratikleri yapmak ve nasıl fiziksel bir kas varsa, zihinsel bir kası da geliştirerek başarıya ulaştırmak oldu. Dünya şampiyonasında yetişkin kategorisinde Fransızlar şampiyonu oldu. İnşallah önümüzdeki yıl dünya şampiyonasında yetişkinler kategorisinde de Türkiye'yi elde edeceğiz. Zümra'nın bu başarısından dolayı da kendini ayrıca tekrar tekrar kutluyorum. Ondan düzenli okumaları ihmal etmiyoruz diye bir söz aldım. Belki de yetişkin kategorisinde de ileride şampiyon kendisi olabilir" ifadelerine yer verdi.

Zümra'nın antrenman sürecinin bir yılı bulduğunu aktaran Taşhanlıgil şu sözleri de ekledi; "İlk başta okuması 150-200 kelime bandındaydı. Bin 500'lere kadar çıkardı. Fakat bin 500'e çıktığı zaman anlam biraz düştüğü için soruları cevaplarken hatalar yapabilirdi. O yüzden birazcık daha hızını düşürerek daha anlamlı okuması bizim tercihimizdi.