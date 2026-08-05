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Küba: Elektrik kesintilerinin sorumlusu ABD ambargosu

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Küba Dışişleri Bakanı, ülkedeki geniş çaplı elektrik kesintilerinin ABD ambargosunun doğrudan sonucu olduğunu belirtti; yakıt ve ekipman ithalatının engellendiğini söyledi. Küba, derin ekonomik kriz ve kıtlıklarla mücadele ediyor.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ülke genelinde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin sorumlusunun ABD ambargosu olduğunu belirtti.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal Elektrik Sistemindeki (SEN) kesintilere ve ABD'nin ülkesine yönelik ambargosuna değindi.

ABD'ye "sert" tepki gösteren Rodriguez, şunları kaydetti:

"Ülke genelindeki elektrik kesintileri, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ve soykırım niteliğinde olarak nitelendirdiğimiz ablukanın, özellikle de enerji alanındaki kuşatmasının doğrudan sonucudur. ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargo yalnızca yakıtın serbestçe ithal edilmesini engellemekle kalmıyor; aynı zamanda Ulusal Elektrik Sistemi (SEN) için gerekli yedek parça ve ekipmanların ülkeye girişini de önlüyor. Ayrıca diğer ülkelerden uzmanlarla işbirliğini güçleştiriyor ve uluslararası finansmana erişimi zorlaştırıyor."

Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen devre dışı kalması sonucu Ada genelinde elektrik kesintisi meydana gelmişti.

Küba'da derin kriz

Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.

Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 daralacağını öngörüyor.

Kaynak: AA
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