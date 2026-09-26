Haberler

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD ile diyaloğa hazır olduklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD ile egemen eşitlik ve uluslararası hukuka saygı temelinde diyaloğa hazır olduğunu söyledi. ABD'nin ekonomik ablukasını 'toplu cezalandırma' diye niteleyen Rodriguez, Washington'u insani krize yol açan politika izlemekle suçladı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ülkesinin ABD ile egemen eşitlik ve uluslararası hukuka saygı temelinde diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

Rodriguez, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etti.

ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ablukasını "toplu cezalandırma eylemi" olarak nitelendiren Rodriguez, Washington yönetimini Küba'da insani krize yol açmayı amaçlayan bir politika izlemekle itham etti.

Rodriguez, söz konusu uygulamaların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirtti.

İç işlerine müdahale edilmemesi ve ön koşul öne sürülmemesi kaydıyla ABD ile anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye hazır olduklarını dile getiren Rodriguez, diyaloğun egemen eşitlik ve uluslararası hukuka saygı temelinde olması gerektiğini söyledi.

Bakan Rodriguez, ABD ile ticari ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmeye de hazır olduklarını ifade etti.

Küba'daki durum

ABD'nin petrol ablukası ve ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımlar Küba'da ekonomik kırılganlığı daha da derinleştiriyor.

Küba halkı, elektrik kesintileri ve toplu taşımanın neredeyse tamamen durması nedeniyle zor günler geçirirken, hastaneler de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebiliyor.

Ülkede özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatları fahiş seviyelere yükseliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Bakan Çiftçi okul saldırganının ifadesini açıkladı: Bekçi olduğunu bildiği için okulun dışında saldırmış

Okul saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Planını bekçi bozmuş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

Vatandaşın parasını iç edenler asıl şimdi yandı! Tüm kayıtlar istendi
Türkiye Basın Federasyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti

Türkiye Basın Federasyonu'ndan İsrail Büyükelçiliği önünde protesto
Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahadaki görevi şaşkına çevirdi
Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu'ndan 1,8 milyarlık iddiaya yanıt

Cübbeli Ahmet’in damadından iddialara yanıt
Samsun'da palamut bolluğu fiyatı düşürdü! Kiloluk palamutun tanesi 90 TL'ye indi

Balıkçı 'bedava' dedi! Palamut 90 TL'ye düştü, kapış kapış
Kütahya'daki feci kaza kamerada! Çarpışma anı saniye saniye kaydedildi

Kavşağa girdiği anda oldu! Ölümlü kaza saniye saniye kaydedildi
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti

Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti