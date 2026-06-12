Küba, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarına tepki gösterdi

Küba hükümeti, ABD'nin ham petrol çıkarma, rafine etme ve üretim faaliyetlerinde bulunan devlet petrol şirketi Cupet'e yönelik yaptırım kararlarına tepki gösterdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ve enerji ablukasını "daha da derinleştirdiğini" söyledi.

ABD'nin ham petrol çıkarma, rafinaj ve üretim faaliyetlerinde bulunan Cupet'e yönelik yaptırımlarına değinen Rodriguez, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, fetih hırsları, başkanlık emelleri ve siyasi kariyer hesapları doğrultusunda hareket eden çevrelerin intikamcı tutumuyla Küba'ya yönelik ekonomik ve enerji ablukasını daha da ağırlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Küba Başbakan Yardımcısı ve Dış Ticaret ile Yabancı Yatırım Bakanı Oscar Perez-Oliva da ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi.

Perez-Oliva, açıklamasında, "Bu adımı meşrulaştırmak için ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı gerekçelere değil, Küba karşıtı çevrelerin en saldırgan, en cahil ve en öfkeli kesimlerinin yaydığı sıradan ve kaba yalanlara başvuruluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küba'nın devlet petrol şirketi Cupet, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) yaptırım listesine dahil edilmişti. Böylece, aralarında Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in de bulunduğu yaptırım uygulanan Kübalı kurum ve yetkililerin sayısı daha da arttı.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise "Adadaki tüm kaynaklar gibi enerji de Küba'nın komünist hükümeti tarafından uzun süredir hem baskı aracı olarak kullanılıyor hem de rejimin soyguncu yönetim yapısını besliyor." iddiasında bulunmuştu.

ABD ile Küba arasındaki kriz

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Küba ile ilgili açıklamalarında, İran'dan sonra bu ülkeye yönelerek Havana yönetimiyle görüşeceklerini ifade eden Trump, Küba'nın "çökmüş bir devlet" olduğunu ve ancak ABD'nin bu ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunları çözebileceğini belirtmişti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise ABD'nin ülkesine askeri olarak müdahalede bulunmak için "bahane" aradığını vurgulayarak, böyle bir durumda bölgenin "kan gölüne döneceği" uyarısı yapmıştı.