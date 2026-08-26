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Küba, ABD ablukasının uzatılmasını kınadı

Küba, ABD ablukasının uzatılmasını kınadı
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HAVANA, 26 Ağustos (Xinhua) -- Küba hükümeti, ABD'nin ülkeye uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ablukayı bir yıl daha uzatma kararını kınadı.

HAVANA, 26 Ağustos (Xinhua) -- Küba hükümeti, ABD'nin ülkeye uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ablukayı bir yıl daha uzatma kararını kınadı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Küba, ABD hükümetinin halkımıza karşı 60 yılı aşkın süredir uyguladığı soykırım niteliğindeki ekonomik, ticari ve finansal ablukayı bir yıl daha uzatmasını en şiddetli şekilde kınamaktadır" dedi.

Ambargonun Eylül 2027'ye kadar uzatılmasının, "basit bir idari işlem olmadığını" belirten Rodriguez, Washington'ın "bütün bir ulusu boğma" yönündeki hedefinin devam ettiğini kaydetti.

Kararın, ABD'nin son yıllarda Küba'ya yönelik saldırılarının en zorlu anında alındığına dikkat çeken Rodriguez, "Tehdit olan Küba değil, ablukadır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya uygulanan yaptırımların yasal dayanaklarından biri olan Düşmanla Ticaret Yasası uyarınca Küba'ya karşı kullanılan bazı yetkileri 14 Eylül 2027'ye kadar uzatma kararı almıştı.

Süresi uzatılan yetkiler, Küba'ya yönelik mali kısıtlamaların belirlendiği idari mekanizma olan Küba Varlıkları Kontrol Yönetmeliği aracılığıyla uygulanmaya devam edecek.

14 Eylül 2026'da süresi dolacak yetkiler, Trump'ın kararıyla 12 ay daha uygulanabilecek.

Kübalı yetkililere ve kuruluşlara yönelik yaptırım politikasını sıkılaştıran Trump yönetimi, bu kararla Küba'ya uygulanan ekonomik ve mali kısıtlamaların temel yasal dayanaklarından birini yürürlükte tutmuş oldu.

Kaynak: Xinhua
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