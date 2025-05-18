KTÜ Rektörü'nden 19 Mayıs Mesajı

KTÜ Rektörü'nden 19 Mayıs Mesajı
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda milli mücadelenin önemine ve gençliğin yetiştirilmesine vurgu yaptı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çuvalcı, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı istiklal meşalesinin, iman ve millet iradesiyle yürütülen kutlu bir dirilişin sembolü olduğunu belirtti.

O gün başlayan milli mücadelenin, vatan topraklarına olan sadakatin, millet olma bilincinin ve kadim değerlere bağlılığın tezahürü olduğuna işaret eden Çuvalcı, "Bu mücadelenin ruhunu yaşatmak ve emanet edilen bu kutlu vatan topraklarında daha müreffeh bir yaşam sürmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Gençlerimizin tarihine, inancına, kültürüne, bayrağına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmeleri, ülkemizin güçlü yarınları için vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.

Çuvalcı, KTÜ olarak gençleri bilgiyle donatırken ahlak, sorumluluk ve milli bilinç ile yoğrulmuş bireyler olarak yetiştirmeyi esas aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitimden bilime, spordan kültüre kadar her alanda gençliğin yanında duruyor, onların güçlü, kararlı ve üretken bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İnanıyoruz ki bu topraklarda yetişen gençler hem ülkemizin hem de gönül coğrafyamızın umudu olacaktır. Bağımsızlık mücadelemizin 106. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum. Aziz milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor, ülkemizi ve milletimizi her zaman payidar kılmasını, yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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