KTÜ, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Listesi'nde 21. Sırada

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Listesi'nde 21'inci sırada yer aldı.

KTÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesinin 'bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği', 'fikri mülkiyet havuzu', 'iş birliği ve etkileşim' ile 'ekonomik ve toplumsal katkı' olmak üzere dört ana başlık altında toplam 23 göstergeye göre sıralandığı belirtildi.

KTÜ'nün 2019'da 39'uncu, 2020'de 33'üncü, 2021'de 31'inci, 2022'de 27'nci, 2023'te de 21'inci sırada yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, araştırma altyapısının güçlenmesi, üniversite-sanayi iş birliği faaliyetlerinin artmasının somut bir göstergesi olduğunu belirtti.???????

Çuvalcı, "Üniversitemiz, girişimcilik ve yenilikçilik vizyonuyla ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya, nitelikli bilgi üretmeye ve bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmeye kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.