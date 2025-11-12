Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: İngiltere ile Diyalog Devam Etmedi

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Rusya arasında geçtiğimiz yıl temas kurulduğunu fakat diyalogun devam etmediğini açıkladı. Ayrıca, Ermenistan ile işbirliğinin süreceği ve Ukrayna'daki rüşvet skandalına dair yorumlarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın bu yılın başında Rusya ile temas kurduğu" yönündeki iddiaları doğrulayarak, "Böyle bir teması oldu ancak diyalog devam etmedi." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Financial Times'ın, "İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell'ın 2025 başında Rusya ile resmi olmayan iletişim kanalı açmaya çalıştığı ve bunun için Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'u telefonla aradığı" yönündeki iddiasını doğrulayan Peskov, şunları söyledi:

"Böyle bir teması oldu ancak diyalog devam etmedi. Sorun şu ki karşı tarafın, Avrupa'nın yaklaşımı hakkında bilgi verme isteği vardı ancak bizim tutumumuzu dinleme niyeti yoktu. Elbette karşılıklı görüş alışverişinin mümkün olmaması nedeniyle diyalog ilerlemedi."

"Ermenistan ile işbirliğinin sürdürüleceğini umuyoruz"

Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR), " Ermenistan'ın Rus tahılından vazgeçerek Ukrayna'dan tahıl alma niyetinde olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bunun temelsiz olmadığını belirtti.

Peskov, Ermenistan'la ikili düzeyde ve entegrasyon süreçleri çerçevesinde işbirliğini geliştirmeye devam ettiklerini dile getirerek, "İkili gündemde çok konu var. İşbirliğinin sürdürüleceğini umuyoruz." dedi.

Ukrayna'da enerji sektöründeki üst düzey yetkilileri kapsayan 100 milyon dolarlık rüşvet soruşturmasına değinen Peskov, bu skandalın dikkatlerini çektiğini söyledi.

Peskov, "Bunun, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin dikkatini çektiğini düşünüyoruz. Bunlar, Kiev yönetimine maddi destek sağlayan ülkelerdir. Elbette bu ülkeler, vergi mükelleflerinden aldıkları paranın önemli bir kısmının Kiev yönetimi tarafından çalındığını anlamaya başlıyorlar." diye konuştu.

Sözcü Peskov, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, Rusya ile esir takas sürecinin yeniden başlatılmasını istişare etmek için İstanbul'a gideceği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu konuda söyleyeceğimiz bir şey yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel


