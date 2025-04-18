Kremlin Sözcüsü Peskov: Enerji Anlaşması Süresi Sona Erdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşma süresinin sona erdiğini belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda yeni bir talimat vermedi." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya'dan Ukrayna'da ateşkesle ilgili bu hafta yanıt bekledikleri" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Ukrayna krizine dair müzakerelerin "zor" yürüdüğünü belirterek, "Rusya krizi çözmeye ve kendi çıkarlarını sağlamaya çalışıyor. Diyaloğa açığız." diye konuştu.

Peskov, bu krizin çözümüne ilişkin bazı çalışmaların yapıldığını dile getirerek, "Ancak yapılması gereken daha çok şey var." ifadesini kullandı.

Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşma süresinin sona erdiğini belirten Peskov, "Bir aylık süre sona erdi. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda yeni bir talimat vermedi." dedi.

Peskov, söz konusu anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Rusya bu anlaşmaya uydu. Ukrayna için aynı şeyi söylemek mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Peskov, Putin ve Trump arasında hafta içinde temasların planlanmadığını kaydetti.

"Avrupa'dan barışın sağlanmasına yönelik çağrı duymuyoruz"

Avrupa'nın Ukrayna krizine dair yaklaşımını değerlendiren Peskov, "Avrupa'dan barışın sağlanmasına yönelik herhangi bir çağrı duymuyoruz. Tam aksine, Avrupa ve Ukrayna'nın askerileştirilmesine yönelik çağrılar var. Bunun krizin çözümüne yardımcı olacağını düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.

Putin'in dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul ettiğine dikkati çeken Peskov, Putin'in Erakçi aracılığıyla İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e mektup ilettiği bilgisini paylaştı.