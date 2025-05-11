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Kremlin: Putin'in İstanbul'da Ukrayna ile müzakere teklifine Erdoğan tam destek verdi

Kremlin: Putin'in İstanbul'da Ukrayna ile müzakere teklifine Erdoğan tam destek verdi
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesi ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin İstanbul'da yeniden başlatılması önerisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam destek verdiğini ve her türlü yardımı sağlayacağını bildirdi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesi ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin İstanbul'da yeniden başlatılması önerisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam destek verdiğini ve her türlü yardımı sağlayacağını bildirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ile Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesinde, 15 Mayıs'ta Rusya ile Ukrayna arasında önerilen doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması girişiminin ayrıntılı olarak ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'nın önerisine tam destek verdiği ve müzakereler için İstanbul'da platform oluşturmaya hazır olduğu aktarılan açıklamada, "Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organize edilmesi ve yürütülmesinde mümkün olan her türlü yardımı sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmede, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen kutlama etkinlikleri ve bu sırada yapılan üst düzey uluslararası temaslara ilişkin izlenimlerini paylaştığı kaydedilen açıklamada, her iki liderin ayrıca enerji sektöründe stratejik ortak projelerin hayata geçirilmesi dahil olmak üzere ticaret ve yatırım bağlarının daha da geliştirilmesi konusunda karşılıklı ilgisini dile getirdiği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022 yılında kesintiye uğrayan doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermişti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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