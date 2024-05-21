Kosova, Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşması Müzakerelerine Onay Verdi

Kosova hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ile "Sosyal Güvenlik Anlaşması"nın müzakere edilmesine onay verdi.

Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanlığına, "Sosyal Güvenlik Anlaşması"nı müzakere etme yetkisi verildi.

Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılacak "Sosyal Güvenlik Anlaşması"na ilişkin bilgi verdi.

Murati, anlaşmanın, karşılıklı emeklilik hakkının kazanılmasını ve iki ülkeden birinde yaşamaya karar veren bir kişinin, o ülkede emekli maaşından yararlanmasını sağlayacağını söyledi.

Anlaşmayla, karşılıklı veri alışverişinin yapılacağını aktaran Murati, bir kişinin her iki devletten emekli maaşı almasının önüne geçileceğini bildirdi.