KOSGEB, Yeşil Sanayi Destek Programı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Destek Verecek

KOSGEB Tekirdağ Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere destek verileceğini açıkladı. Proje ile işletmelerin yeşil dönüşümünü gerçekleştirmelerine katkı sağlanacak ve 250 milyon dolarlık bütçe kullanıma sunulacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere destek verileceğini söyledi.

Karataş, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda KOSGEB ile TÜBİTAK'ın aracılığı, Dünya Bankasının finansman desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan programın devreye alındığını belirtti.

Yeşil Sanayi Destek Programı ile 250 milyon dolarlık bütçenin küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımına sunulacağını ifade eden Karataş, "KOSGEB olarak, Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon liraya kadar, Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı ile de enerji, su ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü ile döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlayacakları projelere 4 milyon liraya kadar destek sağlanacak." dedi.

Karataş, başvuruların KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden alınmaya devam ettiğini belirtti.

Çağrı metinlerinde yer alan, şartları sağlayan tüm işletmeleri proje başvurusu yapmaya davet eden Karataş "Tekirdağ'da hızlı bir şekilde her ilçede tanıtım toplantılarına başlayacağız. Müdürlük bünyesinde ayrıca, işletmelerin proje başvuru süreçlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için proje yazma eğitimleri de düzenleyeceğiz. İldeki paydaşlarla koordinasyon içerisinde en fazla sayıda işletmeyi sürece katmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.