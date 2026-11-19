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KOSGEB, imalat sektöründeki KOBİ'lerin yeşil dönüşüm projeleri için 3 milyar lira bütçeli destek programı başlattı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre "2026-01 Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi" çağrısı kapsamında işletmelere proje başına yüzde 70 destek oranıyla 7 milyon liraya kadar geri ödemeli finansman sağlanacak.

Destek programı kapsamında enerji, su ve ham madde verimliliği, atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi projeleri değerlendirilecek.

Mikro işletmelerin destek kapsamı dışında tutulacağı programa, imalat sektöründe faaliyet gösteren, en az iki yıl önce kurulmuş ve bilanço esasına göre defter tutan KOBİ'ler başvurabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, çağrının Gaziantep sanayisi açısından önemli olduğunu belirterek, işletmeleri destek programından yararlanmaya davet etti.

GSO Endüstriyel Gelişim Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel de kesin başvuru aşamasında işletmelerden 2025 yılı Kapsam 1, 2 ve 3 Karbon Emisyon Ölçüm Raporu istendiğini bildirdi.

Ön başvurular 9 Aralık 2026 saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA