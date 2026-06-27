Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca Süleymanpaşa Kaymakamı TREPAŞ yöneticilerini kabul ederken, Kapaklı Kaymakamı öğrencilerin koro dinletisine katıldı.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Tekirdağ TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ercan ve Günay makamda bir süre görüştü.

Ziyarette KOSGEB Tekirdağ Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü İbrahim Halil Bakır ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dekan Yardımcısı Ali İlhan da yer aldı.

Başkan Günay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer, TREPAŞ yöneticilerini kabul etti

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ (TREPAŞ) Genel Müdürü Burak Savaş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarete TREPAŞ müdürleri Murat Türk, Kıvanç Akgün ve Gürcan Gönenç de katıldı.

Görüşmede, kurumlar arasındaki iş birliği ve çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Tunçer, ziyaret için konuklarına teşekkür etti.

Kaymakam Gürdal, öğrencilerin "Zaman Tüneli" koro dinletisini izledi

Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan "Zaman Tüneli" adlı koro dinletisine katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yaklaşık iki saat süren programda geçmişten günümüze hafızalarda yer edinen 22 eseri seslendirdiği dinleti, izleyicilerden ilgi gördü.

Programa Kaymakam Mustafa Gürdal ve eşi Arzu Gürdal'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Bütün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır yıllar önce 'Annemin sözleri hayatımı belirledi' diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin

Annesinin sözlerini ilk kez anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
Eren Bülbül filmiyle tanınan genç sanatçıdan alkışlanacak hedef

Eren Bülbül filmiyle tanınan genç sanatçıdan alkışlanacak hedef
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

Avrupa ülkesinde hayat durma noktasında! Aldıkları önleme bakın
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

3 günde 2 büyük acı! Ünlü sanatçıdan dayısına yürek burkan veda
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı

E-5'i birbirine kattı
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu