Bartın'da 14 yılda 325 girişimci kadına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) destek verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bartın Valiliğinden Isparta Valiliğine atanan Nurtaç Arslan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal zihniyet dönüşümünün ve duyarlılığın önemli olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Şiddeti yalnızca fiziksel boyutuyla değil psikolojik, ekonomik ve dijital boyutlarıyla da ele almak, her türlü şiddet davranışının önlenmesi konusunda ortak duyarlılık geliştirmek zorundayız. Şiddetle mücadeleyi, yalnızca şiddet meydana geldikten sonra müdahale etmek olarak görmemeliyiz. Şiddetle mücadeleyi yalnızca belirli günlerde hatırlanan konu olmaktan çıkararak günlük hayatımızın ve toplumsal değerlerimizin parçası haline getirmeliyiz. Aileden okula, iş hayatından kamu kurumlarına kadar herkesin bu konuda sorumluluğu var. Her vatandaşımızın bu mücadelenin bir parçası olması büyük önem taşıyor. Soruna sessiz kalmamak ve şiddetin her türlüsüne karşı 'sıfır tolerans' ilkesini ortak toplumsal refleks haline getirmek en temel gereksinimdir."

Arslan, çocuklara küçük yaşlardan itibaren insan onuruna saygı duymayı, farklılıklara anlayış göstermeyi, sorunları iletişim ve uzlaşma yoluyla çözmeyi öğretmek gerektiğini vurgulayarak, "Bir kadın ve kamu yöneticisi olarak şuna inanıyorum, kadınların kendilerini güvende hissettiği, hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlandığı bir toplum, aynı zamanda daha huzurlu, daha güçlü ve daha müreffeh bir toplumdur." dedi.

Bartın'da kadına yönelik şiddetle mücadeleyi "önleme", "koruma", "destekleme" ve "toplumsal farkındalığı artırma" başlıkları altında bütüncül yaklaşımla yürüttüklerini anlatan Arslan, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, kolluk kuvvetleri ve adli birimlerin 7 gün 24 saat esaslı hizmet verdiğini kaydetti.

Arslan, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 2026 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, kadın-erkek fırsat eşitliği, KADES ve ALO 183 konularında yaklaşık 18 bin kişiye yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildiğini belirterek, ihtiyaç duyan her kadının devletin sunduğu hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesini ve kendisini güvende hissetmesini önemli bulduklarını ifade etti.

Bartın'da kadın istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Arslan, kendi işini kurmak isteyen kadın girişimcileri KOSGEB destekleriyle buluşturduklarını, pazarlama ağlarını genişletmelerine rehberlik ettiklerini, bu kapsamda KOSGEB tarafından 14 yılda 325 kadın girişimciye 100 milyon liraya yakın destek verildiğini belirtti.

Arslan, İŞKUR, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile Destek Merkezi, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından da kadın girişimcilere öncelik verildiğinden bahsederek, "İlimizde kadın kooperatiflerinin sayısının artırılmasını teşvik ediyoruz. Bu kapsamda Bartın Arıcılık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Bartın Organik Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ulus Doğa Kenti Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Bartın Kadın Eli Seracılık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurulmuştur." dedi.

"Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasını önemsiyoruz"

Vali Arslan, kadınların yalnızca üretime katılan değil, aynı zamanda iş kuran, yöneten, karar alan ve istihdam oluşturan bireyler olarak daha fazla temsil edilmesini önemsediklerini, kadınların ekonomik hayatta güçlenmesinin ailelerin ve toplumun refahına doğrudan katkı sunduğunu kaydetti.

Özellikle gençler arasında gündeme gelen dijital şiddet, ısrarlı takip ve flört şiddetine karşı ailelerin, eğitim kurumlarının ve gençlerin sorumluluk taşıdığına işaret eden Arslan, teknolojinin iletişim ve bilgiye erişim açısından pek çok kolaylık sağlarken bazı yeni riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Arslan, ailelere düşen en önemli görevin, çocuklarıyla açık ve güvene dayalı iletişim kurmak olduğunu dile getirerek, gençlerin yaşadıkları sorunları korkmadan ve yargılanma endişesi taşımadan aileleriyle paylaşabilmelerinin de büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Bir kadın olarak mülki idare amirliği görevini yürütmenin kendisi için büyük sorumluluk ve anlamlı tecrübe olduğunu belirten Arslan, kadınların eğitim, çalışma hayatı, kamu yönetimi ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasını önemsediklerini ifade etti.

Arslan, kadınlara, sorunla karşılaştıklarında destek istemekten ve haklarını kullanmaktan çekinmemeleri gerektiğini tavsiye ederek, "Bir kadın yönetici olarak en büyük temennim, her kadının kendisini güvende hissetmesi, her kız çocuğunun eğitimine ve hayallerine güvenle devam etmesi, kadınlarımızın bilgi ve emekleriyle şehrimizin gelişimine katkı sunabilmesidir çünkü güçlü kadınlar, güçlü ailelerin ve güçlü toplumların oluşmasına önemli katkı sağlar." diye konuştu.

Kaynak: AA