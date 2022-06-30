"Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Koruyucu aile ve çocuklarının Cumhuriyet alanında toplanması

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın çocuklar ve aileleri ile Atatürk Parkına yürümesi

Koruyucu Aile Şenliğinde halk oyunları gösterisi

Müzik dinletisi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya'nın konuşması Mersin'deki koruyucu aileler ve çocukları, kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Alanı'nda toplandı.

Burada Vali Ali Hamza Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile bir araya gelen çocuklar ve aileleri, kortej halinde Atatürk Parkı'na yürüdü.

Kortejde, koruyucu aileler günün anlam ve önemine ilişkin ifadelerin yer aldığı dövizler, çocuklar da rengarenk balonlar taşıdı.

Sahil bandında düzenlenen "Koruyucu Aile Şenliği" etkinliğinde çeşitli dans gösterileri yapıldı, müzik dinletileri sunuldu.

Etkinlikte konuşan Vali Pehlivan, koruyucu aileler ve çocuklarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Koruyucu aile olmanın önemine değinen Pehlivan, "Biz ailelerimizle gurur duyuyoruz. Onları kendi evlatlarınızdan ayrı görmüyor, her şeyleriyle ilgileniyorsunuz. Yetişmeleri, okula gitmeleri, büyümeleri, meslek sahibi olmaları konusunda devletimizin de sağlamış olduğu imkanları değerlendirmek suretiyle rehberlik ediyorsunuz. Büyüklük yapıyorsunuz, büyüklük gösteriyorsunuz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Topkaya da kentte 251 çocuğa koruyucu aile hizmeti verildiğini aktardı.