Korkuteli'nde Zafer Bayramı Coşkusu: Güreşler ve Konserler
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Cengiz Kurtoğlu'nun konseri ile kutlandı. Belediye Başkanı Saniye Caran, etkinlikte Atatürk'ün bağımsızlık simgesi olan zaferi vurguladı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 34. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri düzenlendi.

Korkuteli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Anıt Meydanı'nda fener alayıyla başladı, eski Köy Garajı konser alanında Cengiz Kurtoğlu konseri ile devam etti. Kurtoğlu özel gereksinimli bireyleri sahneye davet ederek birlikte şarkı söyledi. Vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla şarkılara eşlik etti.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, etkinlikte yaptığı konuşmada, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk ordusunun cesareti ve milletin azmiyle kazanılan bu zaferin, bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi olduğunu söyledi.

Konuşmasının ardından konser alanında zeybek oynayan Caran'a vatandaşlar alkışlarla eşlik etti.

Kaynak: AA / Sezen Gürbüz - Güncel
