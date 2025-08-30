Korkuteli'nde Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Konser

Korkuteli'nde Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Konser
Güncelleme:
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen 'Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri' ve 'Şehzade Korkut Şenlikleri' kapsamında sanatçı Melek Mosso sahne aldı. Belediye Başkanı Saniye Caran, sanatın toplumsal önemi üzerinde durarak Korkuteli'ni bir kültür ve sanat şehri yapma hedefini vurguladı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri" ve "Şehzade Korkut Şenlikleri" kapsamında şarkıcı Melek Mosso, konser Verdi.

Kent Meydanında sahne alan Melek Mosso, sevilen şarkılarını seslendirdi. Katılımcılar da şarkıcıya eşlik etti.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, sanatın ve kültürel etkinliklerin toplum için önemine vurgu yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuştur" sözlerini hatırlatan Caran, "Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Sanat toplumun vicdanıdır, kültür ise milletin hafızasıdır. Korkuteli'ni bir kültür ve sanat şehri yapmak için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sezen Gürbüz - Güncel
