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KGM, köprü ve otoyol ücretlerinin düzenlendiğini duyurdu

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Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla yeniden düzenlendiğini duyurdu. Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü 1170 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 110 TL oldu.

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 00.00'dan itibaren (30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece) geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği bildirildi. Yeniden düzenlenen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde:

Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 995 TL'den 1170 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 TL'den 110 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 995 TL'den 1170 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 740 TL'den 925 TL'ye çıkarıldı.

Öte yandan, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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