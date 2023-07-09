Köprü çökme riskine karşı trafiğe kapatıldı - Metrekare 150 kilo yağış düştü

Türkiye'de en fazla yağışın aldığı Yığılca ilçesinde köprü çökme riskini karşı trafiğe kapatıldı. Düzce'nin en çok yağış alan ilçesi Yığılca oldu. Şiddetli yağış devam ederken birçok köy ile bağlantısı olan Aksu Köprüsü ve ilçe merkezindeki bağlantı köprüsü çökme riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekiplerin anbean kontrol ettiği bölgede herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan Düzce'yi Yığılca'ya bağlayan bağlantı yolunda birçok heyelan meydana geldi. Karayolları yolda çalışma yapıyor. Bağlantı yolunda ulaşımda geçici aksamalar meydana geliyor.