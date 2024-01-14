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Konyaspor maçının ardından

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Süper Lig'in 20'nci haftasında İstanbulspor ile Konyaspor arasında oynanan maç berabere bitti. İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın ve Konyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hakan Ünal, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor maçının ardından

Sezer AFŞARİSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 20'nci haftasında İstanbulspor, sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın ile Konyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hakan Ünal düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi başladıklarını aktaran Hakan Yakın, 'Bunu istiyorduk. Bayağı da baskı yaptık. Rakibe pozisyon vermedik, çok pozisyona girdik ve topu da iyi çevirdik. İlk yarı golü bulmamız lazımdı. Öne geçmemiz normal durum olurdu. Rakibe hiç pozisyon vermedik, şansı da yoktu. Sadece ofsayttan bir şutları gol oldu. Geçtiğimiz maçlardaki gibi ilerde pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz maalesef. İlk kez bir maçı gol yemeden bitiriyoruz. Tüm takımı tebrik ediyorum ama sonuçta memnun değilim çünkü galip gelemedik. Yenilgi gibi alıyoruz bu maçı çünkü 3 puana ihtiyacımız vardı diye konuştu.

HAKAN ÜNAL BU DURUMDAN BİR AN EVVEL KURTULMAK İSTİYORUZ

Konyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hakan Ünal, takımda 2 haftalık genel bir düşüşün olduğunu belirterek, 'Kaybettiğimiz 2 maç, en son Fenerbahçe maçındaki sonuç bizi zor bir duruma soktu. Mental olarak hazırlanmaya çalıştık, kısmen de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İlk devre kötü oynamadık. İkinci yarı 65'ten sonra oyundan düştük. Maç berabere bitti. Bu durumdan bir an evvel kurtulmak istiyoruz. Yönetimimiz çalışıyor, birkaç transferimiz olacak. O transferlerle Konyaspor'u istediğimiz noktaya çıkaracağımızı düşünüyorum ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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