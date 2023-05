KONYARAY BANLİYÖ HATTININ TEMELİ ATILDI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö hattının temeli düzenlenen törenle atıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Gar'ın, Selçuklu Gar'ın ve havaalanının ilk kez bir raylı sistemle birbirine bağlanacağını belirterek, "Toplam,2 milyar 300 milyon liralık yatırımla gerçekleştireceğimiz bu projenin en önemli paydaşlarından birisi Konya Büyükşehir Belediyemiz. İnşallah, sistem tamamlandığında araçlar Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilecek ve işletmeyi de Devlet Demir Yolları'mızla birlikte sizlerin hizmetine sunmuş olacağız? 'dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak KONYARAY Banliyö Hattı'nın temeli bugün Konya Gar'da düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın en önemli taleplerinden birisinin sanayide çalışan vatandaşların toplu ulaşıma kavuşması olduğunu kaydetti. Banliyö hattıyla bu sorunun ortadan kalkacağını ifade eden Altay, "Bugün, bu temelle inşallah 2 yıl gibi bir sürede bunu sağlamış olacağız. Bu süreçte emeği olanlar var. Onun için onlara özellikle teşekkür etmem lazım. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkür de bugün aramızda bulunan Devlet Demir Yolları'mızın değerli Genel Müdürü Hasan Pezük Bey ve ekibine. Genel Müdür'ümüzün bizzat takibi ve talimatlarıyla bu süreç tamamlanmış oldu. Bugün hep birlikte temelini atacağız. İnşallah en kısa sürede açmak da nasip olur. Hep birlikte bu törende bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün Konya toplu ulaşımı adına tarihi bir gün. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nasıl her gün tarihi bir şey yapıyorsa biz de bugün Konya tarihini etkileyecek, Konya için çok önemli ve 2 milyar 300 milyon liralık bir projenin başlangıcını yapıyoruz. Konyalılara hayırlı, uğurlu olsun? 'diye konuştu.

'KONYALI VATANDAŞLARIMIZIN HAYATI KOLAYLAŞACAK'

Video konferans üzerinde programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise KONYARAY'ın önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek, 'Tamamlandığında Konya kazanacak, Konyalılar kazanacak. Konya'nın şehir içi trafiği rahatlayacak ve Konya'nın yaşam kalitesi yükseltilecek. Konyalı vatandaşlarımızın hayatı kolaylaşacak. Tabii Konya bizim için çok kıymetli. O yüzden Konya'da bizim pek çok projemiz var. Bildiğiniz gibi birkaç ay önce Türkiye'nin en yüksek viyadüğü olan Konya Eğiste-Hadim viyadüğünü yaparak çok güvenli, konforlu, standardı yüksek bir yolu Konya'yla Alanya arasında bağladık. İnşallah bunun devamı olan Kuş Yuvası yollarıyla birlikte Konya'nın önemli bir aksını tamamlayacağız. Biraz önce Tahir Başkanı'mız da söyledi. Alacabel Tüneli'nde incelemeler yaptılar. Hakikaten yakından incelediğimiz, takip ettiğimiz çok önemli bir işimiz. 7 kilometrenin üzerindeki tünelimizde bütün imalatlarımızı bitiriyoruz. İnşallah hep birlikte önümüzdeki aylarda Alacabel Tüneli olarak burayı da Konya'mıza, Antalya'mıza kazandıracağız. Biliyorsunuz Demirkapı Tüneli'mizin de imalatları bitti. Orası da ayrı önemli bir aks. Yani bakarsanız bütün yollar Konya'ya çıkıyor. Biz de bütün yolları Konya'ya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Konya bunu fazlasıyla hak ediyor. Konya için ne yapsak azdır. Ne yapsak da gereklidir. O yüzden bütün belediye başkanlarımız ve vekillerimiz, bütün valilerimiz, oturup konuşacağız ve Konya'nın gelişmesi ve büyümesi için ne gerekiyorsa yapacağız' 'diye konuştu.

KONYARAY GÜNLÜK 90 BİN YOLCU TAŞIYACAK

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, banliyö hattıyla günlük 90 bin yolcu taşınacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Konya il sınırları içerisindeki demiryolu ağımız toplam 770 kilometre. Konya, demiryolu bakımında da Ankara'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bugün temelini atacağımız KONYARAY projesiyle de bu rakama 45,9 kilometre daha ilave hat eklemiş olacağız. Konya Tren Garı, kent merkezi, OSB'ler ile sanayi merkezleri, havalimanı, Lojistik Merkezle Pınarbaşı'nı kapsayacak projeyle vatandaşlarımıza konforlu, hızlı, ekonomik bir toplu taşıma hizmeti verecek inşallah. Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında hayata geçireceğimiz KONYARAY Projesi'nin toplam uzunluğu 45,9 kilometre. Bugün temelini atacağımız etabın hat uzunluğu ise 17,4 kilometre. Günlük 90 bin yolcuya hizmet verecek projenin birinci etabında 13 adet istasyon binası inşa edeceğiz."

MHP'li KALAYCI,'KONYA İÇİN ÖNEMLİ PROJE'

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya için çok önemli bir projenin temelinin atıldığını belirterek, 'Büyükşehir Belediye Başkanımıza yaptığı hizmetler için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Konya'mızın gerçekten çehresini değiştirdi. Dönüşüm projeleriyle Konya'mızın değerine değer kattı. Bunu özellikle dışardan Konya'mıza gelenlerden duyuyoruz. Elbette ki Konya'mızla ilgili övgülerden dolayı göğsümüz kabarıyor. Sadece Konya'mızda değil, asrın felaketini yaşadık yine Konya Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz Hatay'da destan yazdı. Hepsinden Allah razı olsun. Konya'nın her zaman bir sahibi var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Kendisine buradan teşekkürlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Her gün büyük yatırımların, devasa yatırımların ya açılışına ya temel atma törenlerine şahit oluyoruz. Teknolojiye dayalı sanayi hamlemizin sonuçlarını alıyoruz. Her gün hepimizi gururlandıran eserlerin hizmete açılışını görüyoruz. Türkiye gerçekten üreten, büyüyen, gelişen ve yükselen bir ülke konumundadır. Ama birileri önümüzü kesmeye çalışıyor. Birileri engel olmaya çalışıyor içeriden ve dışarıdan. Allah'ın izniyle engelleri yıka yıka gidiyoruz. 14 Mayıs'ta da ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara seçeceğiz.' dedi.

'KONYA UZUN ZAMANDIR RAYLI SİSTEMLERİ ŞEHRE ENTEGRE ETMEK İÇİN ÇALIŞIYOR'

AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Ziya Altunyaldız, 'Türkiye'nin 2. Yüksek Hızlı Treni'ni Konya'yla buluşturan ve her zaman kendisini bir Konyalı olarak ilan eden Cumhurbaşkanımıza bir kez daha KONYARAY Banliyö Hattı için şükranlarımı arz ediyorum. Devlet Demiryolları Genel Müdürümüz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu çalışmayı başından beri ne kadar titizlikle yaptıklarına bizzat şahidim. O yüzden Ulaştırma Bakanımıza, Genel Müdürümüze ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza tüm hemşehrilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Konya uzun zamandan beri Tahir Başkanımızın başlattığı raylı sistemleri şehrin tamamına entegre etmek için çabalar gösteriyor. Konya'yı emisyon üretmeyen, yeşil bir şehir haline getiren, şehrin dört bir yanına entegre eden, her semti birbirine bağlayan, işçi ve işverenin rahatlıkla ulaşabildiği, konforla ve gideceği yere gidebileceği modern ulaşım sistemini Konya'ya armağan ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda alacağı nice hizmetlerle, nice yürüyüşlerle Konya, AK Parti'nin otağı, destekçisi ve onun gerçekten taşıyıcısı olmaya devam edecek' diye konuştu.

'BAŞKALARI LAF ÜRETİTOR; BİZİM KADROLARIMIZ SÜREKLİ HİZMET ÜRETİYOR'

AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Tahir Akyürek de şunları söyledi:

"Doğrusu başkaları laf üretiyor, bizim kadrolarımız, hükümetimiz, belediyelerimiz sürekli yatırım üretiyor, hizmet üretiyor. Neredeyse açılışlara, temel atmalara yetişemez hale geldik. Şu anda da Konya tarihi açısından dönüm noktası olabilecek önemli bir yatırımın başlatıcısı olarak, temel atma töreninde bulunuyoruz. Bütün bu yatırımların ve hizmetlerin banisi olan, bunlar için iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. 21 yıldır Konya'mıza milyarlarca dolarlık yatırımların başlatıcısı oldu, sahibi oldu. Konya'mız bu büyük yatırımlarla tanıştı. Bu banliyö temel atması vesilesiyle, bu önemli yatırımı Konya'mıza kazandıran Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Ulaştırma Bakanımıza, Sayın Genel Müdürümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm katkı yapan dostlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum.?

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 'Konya'da yaşam kalitesinin artırılması, bireylerin mutlu bir şekilde yaşaması, sağlıklı bir hayata kavuşması, kendisini geliştirmesi ve sürekli dayanışma içinde olması elbette ki çok önemli. Konya'mızın hem bireylerin böyle gelişmesi hem işletmelerin küresel rekabet gücünün artırılması, yeşilin muhafazası ve bir bütün olarak bu hususları önceleyen devletimize, hükümetimize, belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Böyle hayırlı bir işin de Büyükşehir Belediye Başkanımızın, bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatları ve gösterdiği hedef istikametine koşarak bu hizmeti sunmuş olmaları çok kıymetli' dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından KONYARAY Banliyö Hattının temeli dualarla atıldı. (DHA)FOTOĞRAFLI KONYARAY Banliyö hattının temeli atıldı