KONYAALTI'NDAKİ 13 HIRSIZLIK OLAYININ 8 ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 13 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayını araştıran jandarma ekipleri 8 şüpheli yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konyaaltı ilçesinde meydana gelen 13 ayrı adresten hırsızlık olayı ile ilgili olarak Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT Kısım Amirliği, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Jandarma K.A., A.A., T.A., V.K., E.C., N.A., Ş.T. ve Z.T.'yi tespit etti. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 4 beyaz eşya, 11 elektronik ev eşyası, 750 litre motorin ve 4 akü ile 250 gram metanfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)