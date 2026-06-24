Konya Mobilyacılar Odası'ndan "aldatıcı kampanya" uyarısı

Konya Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş, son dönemde internet üzerinden "kampanyalı" adı altında satılan mobilyalarla ilgili odaya ve Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılan başvuru ve şikayetlerde artış yaşandığını belirterek, vatandaşları uyardı.

Günbaş, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, mobilya satın alırken, ürünün değerinin altın da fiyatlar konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Anormal fiyat ve kampanyaların gerçekçi olmayacağına dikkati çeken Günbaş, "Görsel olarak cazip, fiyat olarak piyasa gerçeklerinin çok altında sunulan ilanlara aldanan birçok vatandaşımız; parası ödendiği halde teslim edilmeyen ürünler, görseldekiyle hiç alakası olmayan kalitesiz malzemeler, muhatap bulunamayan sahte sayfalar ve eksik montaj gibi nedenlerle mağduriyet yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

Günbaş, Konya Mobilyacılar Odası olarak hem tüketicilerin alın terini korumak hem de sektörün dürüst ve güvenilir esnafının lekelenmesini önlemek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Piyasa fiyatının çok altındaki ilanlara şüpheyle yaklaşın. Hammadde, işçilik ve lojistik maliyetleri göz önüne alındığında, piyasa değerinin yarı fiyatına veya akılalmaz indirimlerle sunulan ürünler genellikle dolandırıcılık veya kalitesiz üretim tuzakları barındırmaktadır. Fiziki adres ve iletişim bilgilerini sorgulayın. Sadece bir cep telefonu numarası veya sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan, kurumsal web sitesi, sabit telefonu ve fiziki mağaza/atölye adresi bulunmayan satıcılardan kesinlikle uzak durun. Alışveriş yapacağınız firmanın oda kaydının olup olmadığını kontrol edin. Şüpheye düştüğünüz durumlarda firmaların Mobilyacılar Odamıza veya ilgili ticaret odalarına kayıtlı faal birer işletme olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Şahıs hesaplarına 'kapora' adı altında kontrolsüz para göndermeyin. Havale/EFT yaparken açıklama kısmına mutlaka ürünün detaylarını yazın. Fatura veya resmi satış sözleşmesi düzenlemeyen firmalardan alışveriş yapmayın."