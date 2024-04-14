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Konya'da Tarım ve Orman Müdürü: Nisan ve Mayıs Yağışları Rekolteyi Etkileyecek

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Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, ilde kışın beklenen karın yağmamasına rağmen, nisan ve mayıs yağışlarının yeterli düzeyde gerçekleşmesi durumunda rekoltenin geçen yılla aynı olmasını beklediklerini söyledi.

Seçen, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip şehri Konya'nın tarımda söz sahibi olduğunu söyledi.

40,8 milyon dekarlık ilde 18,9 milyon dekarlık alanda tarım yapıldığını belirten Seçen, "Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 92 bin çiftçi faaliyet yürütüyor, 57 bine yakın da hayvancılık yapan işletme var. Bu çiftçilerimize 2023'te yaklaşık 3,9 milyar liralık destekleme ödemesi yaptık." dedi.

Konya'nın buğday, arpa, şeker pancarı, dane mısır, ayçiçeği, patates, yem bitkileri, lale gibi 11 üründe Türkiye'de ilk sırada olduğunu vurgulayan Seçen, 12 üründe de Türkiye ikincisi olan kentte 187 farklı ürün yetiştiğini dile getirdi.

Seçen, kentte 8,4 milyon dekar mera alanı olduğuna değinerek hem bitkisel üretim hem de hayvancılıkta potansiyelinin yüksek olduğunu anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının üreticileri maddi olarak desteklediği gibi çeşitli eğitimler de verdiğine dikkati çeken Seçen, "Ekim döneminden itibaren oda ve kooperatiflerimizle çeşitli eğitimler düzenledik. Hem kendi teknik elemanlarımız hem de ziraat ve veteriner fakültesinden hocalarımızla sahada sürekli eğitim çalışması yaptık. Çiftçimiz hangi konuda bizden bilgi talep ediyorsa, o konuda eğitim vermeye çalıştık." ifadesini kullandı.

"Ürün gelişimlerinde sıkıntı görünmüyor"

Geçen yıl ülkede 22 milyon ton buğday, 9 milyon ton mısır, 9,2 milyon ton arpa üretildiğini hatırlatan Seçen, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle hububatın kardeşlenme dönemine (çimlenen her bir tohumdan birkaç sapın çıkması) geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ürünlerde kardeşlenme oldu. Gelişim oldukça iyi, çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Nisan, mayıs yağışları bizim için önemli. O dönemde beklediğimiz yağışları alabilirsek geçen yılki rekolteyi yakalayacağız. Ülke genelinde olduğu gibi Konya bu sene kışın istediği yağışı alamadı ama istediğimiz seviyede olmasa da yağmur yağışı gerçekleşti. Dolayısıyla ürünlerimize baktığımızda herhangi bir sıkıntılı durumun olmadığını görüyoruz."

"Tarımsal üretim planlamasına uygun hareket etmek gerekiyor"

Tarımsal üretim planlamasına önem verdiklerinin altını çizen Seçen, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 11 il ve 52 ilçede su sıkıntısı var. Bu 52 ilçenin 19'u Konya'da. Dolayısıyla Konya su kaynakları açısından oldukça sıkıntılı bir il. Konya'da mutlak surette tarımsal üretim planlamasına uygun hareket etmek gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında tarımsal üretim planlamasına uygun olarak ihtiyaç duyulan, kurak şartlara dayanıklı, stratejik öneme sahip ürünlerin üretimiyle ilgili yüzde 75 destek veriyor. Kısıtlı olan su kaynaklarının daha düzenli kullanılması açısından da daha az su tüketen, yörenin şartlarına uygun, ihtiyaç duyulan, bu bölgeye, bu coğrafyaya, bu iklim şartlarına uygun olan bitkilerin, ülkenin ihtiyaç duyduğu, arz açığı olan ürünlerin yetiştirilmesi noktasında nöbetleşe ekim yapılması gibi planlama yapıyoruz. Suyu merkeze alarak kısıtlı olan kaynakların daha düzenli, daha tasarruflu kullanılarak gelecek nesillere aktarılması noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Seçen, hayvancılıkta da daha az su tüketen küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğini kentte yaygınlaştırmaya çalıştıklarını, 3 yıllık planlamaları yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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