Konya'da Sırt Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Konya'nın Kulu ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir kişinin sırt çantasında ve durduğu yerde yol kenarında yaptıkları aramada 800 gram eroin ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Konya kara yolu üzerinde Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında dolaşan M.Y.B'nin durumundan şüphelendi.

Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, taşıdığı sırt çantasında ve yol kenarına saklanmış paketler halinde 800 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.Y.B. emniyetteki işlemelerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.