Konya'da silahla öldürülen motodrag şampiyonunun vurulma anı kameralara yansıdı - Haberler

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Konya'da silahla öldürülen motodrag şampiyonunun vurulma anı kameralara yansıdı

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'da silahla öldürülen motodrag şampiyonunun vurulma anı kameralara yansıdı

Konya'da, çalışanı tarafından tabancayla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden motodrag şampiyonu Mustafa Adım'ın vurulma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Konya'da, çalışanı tarafından tabancayla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden motodrag şampiyonu Mustafa Adım'ın vurulma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Hakimiyet Sokak'taki çorbacıda 21 Mayıs Cumartesi günü, Mustafa Adım'ın (43), arkadaşlarıyla bir masada oturması, Mustafa Adım'ın işlettiği eğlence mekanında garsonluk yapan Yusuf S'nin (36) çorbacıya gelmesi görülüyor.

Yusuf S'nin belinden çıkardığı silahla birkaç el ateş ettiği Mustafa Adım'ın yaralı halde dışarı çıktığı, Yusuf S'nin de arkasından takip ettiği görüntülerde, Yusuf S. bir süre sonra çorbacıya girerek etraftakileri silahla tehdit etmesi yer alıyor.

Olay

2014'te Türkiye Motodrag Şampiyonu olan Mustafa Adım, 21 Mayıs'ta Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Hakimiyet Sokak'taki bir çorbacıda, işlettiği eğlence mekanında garsonluk yapan Yusuf S. tarafından silahla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra kaçan Yusuf S, polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Cumartesi, Mayıs, Meram, Konya, Güncel, Haberler

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