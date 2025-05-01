Konya'da Sektör Buluşmaları Toplantısı Gerçekleşti

Konya'da, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) düzenlediği Sektör Buluşmaları Toplantısı, iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcileri bir araya getirdi.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Konya'nın, Türkiye'nin üretim gücünü, istihdamını ve ihracatını omuzlayan sanayi kenti olduğunu söyledi.

Toplantının amacının, sanayi ve teknolojiye verilen katkıları paylaşmak olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Konya'da sanayicimize daha yakın ve hızlı hizmet verebilmek adına, iştirakimiz TSE Sojuztest ile iş birliği içinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonu kapsamında, kalibrasyon hizmetlerini başlatmış bulunuyoruz. Bu adım, bölgedeki ölçüm güvenirliğinin artırılması ve kalite süreçlerinin desteklenmesi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Ayrıca, dijitalleşen dünyada veri güvenliği ve kurumsal sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan bir başka adımı daha Konya'da attık. Enstitümüzün, Acil Veri Kurtarma Merkezini Konya'da kurmuş bulunuyoruz. Bu merkez, TSE'nin ülke çapındaki dijital varlıklarının güvenliğini teminat altına almanın yanı sıra, ulusal düzeyde dijital dirençliliğin güçlendirilmesine de hizmet edecektir."

KTO Başkanı Selçuk Öztürk de üretim gücünü sürdürülebilirlik ilkeleriyle, kalite ve güven temelli sistemlerle daha ileriye taşımak istediklerini dile getirdi.

Programda, TSE belgesi almaya hak kazanan firmalara, sertifikaları takdim edildi.

Şahin, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile de bir araya geldi.