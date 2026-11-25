Konya'da Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ile iş dünyasını dijital platformda doğrudan buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Kariyer Dijital Platformu Tanıtım Toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Esnaf ve Sanat Odaları Birliği ve Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalandı.

Konya Valisi İbrahim Akın, protokolün, Konya'nın ekonomi ve sanayi potansiyeline güç katacağına ve mesleki eğitimde ezberleri bozacağına inandığını söyledi.

Kalkınmanın, sürdürülebilir büyümenin ve geleceğe güvenle bakmanın anahtarının nitelikli insan kaynağı olduğuna değinen Akın, "Bugün burada tanıttığımız 'Konya Modeli Mesleki Eğitim' anlayışının en somut ve yenilikçi halkası olan MESEM Kariyer Dijital Platformu ülkemizde bir ilki temsil etmektedir. Bu platform devletimizin kurumlarını, sanayicilerimizi, esnafımızı ve öğrencilerimizi aynı dijital platform adı altında buluşturan güçlü bir köprü olmanın yanı sıra hem istihdama katkı sunacak, hem de gelecekteki sanayi ve üretim gücümüzün teminatı olacaktır." diye konuştu.

Akın, geliştirilen platform sayesinde öğrencilerin herhangi bir kayıt zorunluluğu olmaksızın, kendi ilgi ve yeteneklerine en uygun işletmeleri şeffaf şekilde inceleyebileceğini, işletmelerin de aradıkları nitelikli iş gücüne en hızlı şekilde ulaşabileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Fahri Acar da dünya toplumlarının rekabetinde ön plana çıkmak için eğitimin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Gelecek neslin çok iyi eğitilmesi gerektiğine işaret eden Acar, şunları kaydetti:

"Eğitim önemli ama mesleki eğitim denilince, herhalde ifade etmek için şöyle dememiz lazım, çok çok önemli. Çünkü bu toplumun geleceğini kuracak, toplumu kalkındıracak, daha refah içinde yaşamamızı sağlayacak dinamikler, mesleki eğitimde yetiştirdiğimiz gençlerin topluma katkısıyla mümkün olacak. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımızın koordinatörlüğünde gerçekten de mesleki eğitim çok önceleniyor. Özellikle 2016 yılında mevzuatta yapılan değişikliklerimizle MESEM'lerin okul statüsüne kavuşması ve iş yerlerinin ekonomik olarak çırak öğrencilerimizle, usta öğreticilerimizle desteklenmesiyle, burada ülkemizin geleceği anlamında çok büyük adımlar atıldı. MESEM'lerde sistemde 150 bin civarında öğrencimiz varken, bugün bu öğrenci sayımız 550 bin civarında ulaştı. Bu, sanayimizin, esnaflığımızın devamının önemli bir teminatıdır. Bu genel çerçeve içinde Konya'ya baktığımızda ise şöyle mutluluk verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye'de şu anda mesleki eğitimin ortaöğretimde genel oranı yüzde 41'lerde. Yani Türkiye'de her 10 öğrenciden 4'ü mesleki eğitime gidiyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de eğitim adına önemli bir adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, projeyi anlattı.

Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Altunsoy, dijital platforma ilişkin yaptığı sunumda, mesleki eğitime katılmak isteyen gençlerle, nitelikli teknik personel yetiştirmek isteyen iş dünyasını bir araya getirdiklerini söyledi.

Altunsoy, mesemkariyer.com web sitesinde öğrencilerin ilgi alanlarına, ikamet ettikleri bölgeye ve istedikleri sektöre kadar kendilerine uygun işletmeleri tek tıkla kolayca bulabileceğini ve başvurabileceğini aktardı.

Kaynak: AA