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Konya'da Hz. Mevlana 750. Vuslat Yıldönümü Kadın Girişimciler Hoşgörü Birlikteliği Programı Gerçekleştirildi

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Konya'da düzenlenen Hz. Mevlana 750. Vuslat Yıldönümü Kadın Girişimciler Hoşgörü Birlikteliği Programı'na KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konya Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı. Programda, sürdürülebilir ekonomik yapıya ulaşmak için ortak akıl ve kadın girişimcilerin önemi vurgulandı.

Konya'da, Hz. Mevlana 750. Vuslat Yıldönümü Kadın Girişimciler Hoşgörü Birlikteliği Programı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen programa KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konya Kadın Girişimciler Kurulu Konya İcra Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş ile üyeler katıldı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmak için ortak akılla hareket etmek ve şehrin bütün dinamiklerini ortak hedefe yönlendirmek gerektiğini belirtti.

Şehrin gelişmesinde ve rekabet gücünün artmasında iş alemine önemli görevler düştüğünü vurgulayan Öztürk, "Bilindiği gibi küresel ekonomide iş yapma ve ticarette yeni modellerin konuşulduğu değişim çağında, daha fazla sayıda girişimcilere ihtiyaç duymaktayız. Aynı zamanda hem şehrimizin hem de ülkemizin refahını artırmak noktasında kadın girişimci gücümüzü zenginlik olarak görmekteyiz. Kadın girişimciler ekonomimiz için büyük bir güç demektir. Kadınlarımızı çalışmaya, üretmeye teşvik etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Özkardeş ise kadın girişimcileri desteklemenin ve onların başarı hikayelerini anlatmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Konya Kadın Girişimciler Kurulunda devir teslim programı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Öztürk Türkiye Mevlana Konya Ekonomi Güncel Haberler

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