Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve yasa dışı yollardan yurda girdikleri tespit edilen 4 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin, örgütte daha önceden faaliyet gösterdikleri istihbaratı nedeniyle, ülkeye giriş yasakları (G-87 kodu) olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Savaş Güler - Güncel Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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