Konya'da bıçaklı kavga: 1 tutuklama
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mehmet A'nın bıçakla yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.
Olay
Mehmet A. ile evine gelen 3 kişi arasında, birlikte gittikleri Kurtbasan mevkisinde tartışma çıkmış, burada kavgaya dönüşen olayda darbedilen Mehmet A, bıçakla yaralanmıştı.
Evinin önüne bırakılan Mehmet A, ihbar üzerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.