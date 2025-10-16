Konut Satışları Eylülde Yüzde 6,9 Arttı

(ANKARA) - Türkiye genelinde konut satışları eylülde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 150 bin 657, ipotekli konut satışları ise 34,4 oranında artarak 21 bin 266 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin "Konut Satış İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen ay, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 150 bin 657 oldu. En fazla konut 24 bin 119 ile İstanbul, 13 bin 417 ile Ankara ve 8 bin 544 ile İzmir'de, en az konut ise 70 ile Ardahan, 117 ile Bayburt ve 142 ile Tunceli'de satıldı.

Konut satışları ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 oranında artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 21 bin 266 oldu

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları geçen ay, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 oranında artarak 21 bin 266 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76 oranında artarak 162 bin 493 oldu.

Eylül ayında 4 bin 978, Ocak- Eylül döneminde ise 38 bin 571 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 129 bin 391 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artarak 129 bin 391 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,9 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 966 bin 234 oldu.

İlk el konut satış sayısı 47 bin 117 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 47 bin 117 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,3 oldu. İlk el konut satışları ocak-eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 oranında artarak 342 bin 641 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 103 bin 540 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 103 bin 540 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,7 oldu. İkinci el konut satışları ocak-eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında artarak 786 bin 86 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışı yüzde 7,7 azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında azalarak bin 867 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 744 ile İstanbul, 557 ile Antalya ve 124 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında azalarak 14 bin 944 oldu.

Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 267 ile Rusya Federasyonu, 202 ile İran ve 146 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.