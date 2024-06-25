(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, konut fiyat endeksinin 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 48,4 arttığını, reel olarak ise yüzde 13,3 azaldığını açıkladı. Üç büyük şehir değerlendirildiğinde konut fiyatları en çok Ankara'da arttı. Metrekare fiyatlarına göre ise en yüksek konut birim metrekare fiyatı 46.213,4 TL ile İstanbul'da hesaplandı. Konut birim metrekare fiyatı İzmir'de 38.029,2 TL, Ankara'da 25.609,5 TL olarak belirlendi.

Merkez Bankası Nisan 2024 Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi, 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1257,7 seviyesinde gerçekleşti.

2024 Nisan ayında bir önceki aya göre, yüzde 2,2 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 48,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 13,3 oranında azaldı.

Konut fiyatları Nisan'da en çok Ankara'da arttı

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1; 3,0 ve 1,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 37,6; 58,9 ve 45,1 oranlarında artış gösterdi.

Nisan ayında yeni konut fiyat endeksi yüzde 51, yeni olmayan konut fiyat endeksi yüzde 49 olarak gerçekleşti.

Metrekare fiyatları

Nisan 2024'e göre Türkiye genelinde konut birim metrekare fiyatı 32.443,5 TL, olarak hesaplanırken, metrekare fiyatları İstanbul'da 46.213,4 TL, Ankara'da 25.609,5 TL, İzmir'de 38.029,2 TL oldu.