Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay yasaklandı Güncel Haberler Ticaret Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasaklandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasaklandığını açıkladı. 15 ŞUBAT TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştır" denildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Ticaret Bakanlığı Kahramanmaraş Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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