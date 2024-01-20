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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Felix Tshisekedi'nin ikinci dönemi başladı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibi olan Felix Tshisekedi, yemin ederek ikinci 5 yıllık dönemine başladı. Yemin törenine birçok ülkenin devlet başkanı ve temsilcisi ile 80 bin Kongolu katıldı. Seçim sonuçlarına muhalefet partileri itiraz ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 20 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibi olan Felix Tshisekedi, yemin ederek ikinci 5 yıllık dönemine başladı.

Başkent Kinşasa'da bulunan Stade des Martyrs de la Pentecote Stadyumunda düzenlenen yemin törenine birçok ülkenin devlet başkanı ve temsilcisinin yanı sıra 80 bin Kongolu katıldı.

Tshisekedi, 21 pare top atışının ardından yemin ederek görevine başladı.

Ülkede, 20 Aralık 2023'te cumhurbaşkanı seçimi düzenlenmişti.

Tshisekedi oyların yüzde 73,34'ünü, favori adaylardan eski Katanga Eyaleti Valisi ve iş insanı Moise Katumbi oyların yüzde 18,08'ini, Martin Fayulu ise oyların yüzde 5,33'ünü almıştı.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kayıtlı 44 milyon seçmenin yüzde 43,23'ü sandık başına giderek oy kullandı.

Diğer yandan muhalefet partileri, seçimlerde usulsüzlükler yapıldığı ve birçok seçmenin oy kullanamadığı iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz ediyor.???????

Kaynak: AA / Güncel

Aralık Kongo Politika Dünya Güncel Haberler

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