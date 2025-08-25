Konak Belediyesi'nde Memurlar 1 Gün İş Bıraktı

İZMİR'in Konak Belediyesi'nde Tüm Yerel-Sen'e bağlı memurlar, Sosyal Denge Tazminatı (SDT) ve yan haklarını ocak ayından beri alamadıkları gerekçesiyle 1 gün süreyle iş bıraktı.

Konak Belediyesi'nde görev alan ve Tüm Yerel-Sen'e üye olan memurlar, SDT ve yan haklarını ocak ayından beri alamadıkları gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi kararı aldı. Bu kapsamda belediye binasının önünde bir araya gelen memurlar basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasını okuyan Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, "Son dönemlerde belediyelerimizde kazanmış olduğumuz haklarımızın ödenmemesi ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. SDT'nin, arazi tazminatlarımızın ve ikramiyelerimizin zamanında yatırılmaması emekçilerin yasal haklarının gaspıdır" dedi.

'EMEKÇİLERİ ÇIKMAZA SÜRÜKLEMEKTEDİR'

Konak Belediyesi ile yetkili sendika Tüm Yerel Sen arasında imzalanan toplu sözleşmede maddelerin açıkça belirtildiğini söyleyen Bekar, "SDT, arazi tazminatı, ikramiyeler ve geriye dönük alacaklarımız aylardır ödenmemektedir. Bu durum yalnızca bir sözleşme hükmünün ihlali değil, aynı zamanda yüzlerce memur emekçisinin ekonomik ve sosyal yaşamını doğrudan olumsuz etkilemektedir. Bugün Konak Belediyesi'nde her memurun alacağı 85 bin TL'yi bulmuştur. Bu alacakların ödenmemesi; kredi kartı borçlarının, kira ve okul taksitlerinin ödenememesine ve en temel ihtiyaçların karşılanamamasına neden olmakta, emekçileri sosyal ve ekonomik çıkmaza sürüklemektedir. Sendikamıza gelen yoğun talepler doğrultusunda, sürecin tıkanma noktasına geldiği bu aşamada kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur" ifadelerini kullandı.

'SORUMLULUĞUNUZU YERİNE GETİRMEK ZORUNDASINIZ'

'Sendikal mücadele yalnızca hak arayışı değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi açısından da büyük önem taşımaktadır' diyen Bekar, "Konak Belediyesi'nde toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaması, emekçilerin kazanımlarının yalnızca kağıt üzerinde kaldığını açıkça göstermektedir. Bu durum yalnızca sendikal hakları değil, kurum içi iş barışını ve hizmet kalitesini de tehdit etmektedir. Bizler devlet memuruyuz. Devlet terbiyesi almış insanlarız. Sizlerin emir eri ya da kölesi değiliz. Belediye başkanlarına da hatırlatıyoruz; sizler belediyeleri yönetmek için seçildiniz. Bu sorumluluğunuzu yerine getirmek zorundasınız. O koltuklara bizleri aç bırakmak için bizleri yoksullaştırmak için bizleri elektrik, su faturasını ve ev kiramızı ödeyemez duruma getirmek için kimse size oy vermedi. Eğer yönetemiyorsanız o zaman kusura bakmayın müsaade edeceksiniz. Adil, liyakatli kişiler gelecek. Yetkili sendika olarak belediye yönetimine memur emekçilerimizin sosyal denge tazminatlarımızın yatmaması durumunda ev kirasını ödeyemeyen, kredi kartını ödeyemeyen, okul taksitini ödeyemeyen personellerimizin olduğunu sizlere ilettik" diye konuştu.