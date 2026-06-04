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Albüm: İstanbul'da Düzenlenen Komatek 2026'da Çinli Firmalar Yoğun İlgi Gördü

Albüm: İstanbul'da Düzenlenen Komatek 2026'da Çinli Firmalar Yoğun İlgi Gördü
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18. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı (KOMATEK 2026) İstanbul'da açıldı. Fuarda Çinli firmaların yeni enerjili inşaat makineleri yoğun ilgi gördü.

İSTANBUL, 4 Haziran (Xinhua) -- 18. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı (KOMATEK 2026) çarşamba günü İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarda yeni enerjili inşaat makineleri ve ekipmanlarını sergileyen çok sayıda Çinli firma, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kaynak: Xinhua
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