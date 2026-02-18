Haberler

Kocaeli ve Düzce'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar, bazı vapur seferlerinin iptaline, iş yerleri ve otoparkların su basmasına yol açtı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ise dalga boyu 5 metreye yükseldi.

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi, iş yerleri ile otoparkları su bastı, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dalga boyu 5 metreye yükseldi.

Kocaeli'nin İzmit, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Fırtına nedeniyle İzmit Körfezi sahil bandında yer yer dalga aşmaları meydana geldi.

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'ndeki sahil otoparkının bir bölümünde su birikintileri oluştu. Alanda bulunan karavanlar su içinde kaldı.

Belediye ekipleri, güvenlik önlemi kapsamında dubalarla otoparkın bir bölümünü araç ve yaya geçişine kapattı.

Gölcük ilçesine bağlı Halıdere Mahallesi'nde de sabah saatlerinde etkili olan fırtına denizin taşmasına yol açtı. Taşan deniz suyu nedeniyle Sahil Caddesi'ndeki bazı iş yerleri ile apartmanların zemin katlarını su bastı. Taşkın nedeniyle dükkanlarda hasar oluştu.

Karamürsel ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İlçenin sahil kesiminde fırtına sonucu deniz taşkınları görüldü.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Kentin Karadeniz'e kıyı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle boyu 5 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Kaynak: AA " / " + Şahin Oktay -
