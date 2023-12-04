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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavuz, mesajında Türk kadınlarına siyasi haklar tanıyan anayasa ve kanun değişikliğinin yıl dönümünü kutladı ve Türk kadınının sosyal, kültürel, eğitim, hukuk, çalışma hayatı, toplumsal yaşam ve siyasette eşit haklara sahip olmasının önemine vurgu yaptı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 5 Aralık'ın "Dünya Kadın Hakları Günü" olarak kabul edilmesinin yanı sıra, Türk kadınlarına siyasi haklar tanıyan anayasa ve kanun değişikliğinin TBMM'de kabul edilmesinin de yıl dönümü olarak kutlandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiğini, dünyada kadına bu hakkı veren devletlerin başında yerini aldığına işaret eden Yavuz, "Dünyanın pek çok ülkesinden önce, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmiş olması Türk Milleti için ayrı bir öneme sahip olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadınlara verdiği değerin çok önemli bir göstergesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, 'Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur' diyerek, Türk kadınının sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasının önünü açmıştır." ifadelerini kullandı.

Aziz Türk Milletinin tarihinde, kadınların her zaman cesareti, azmi, fedakarlığı ve çalışkanlığıyla var olduğunu vurgulayan Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Türk kadını, toplumun inşasında en temelde yerini almıştır. Kadınlarımızın anayasa ile haklarının güvence altına alınması ve siyasal alanda söz sahibi olması, ülkemizin ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınmasına da çok önemli katkılar sağlamıştır. Kadınlarımız da eğitimden spora, sanattan bilime, ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda başarılarını kanıtlamış, ülkemizi gururla temsil etmiş ve etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; yaşantımız boyunca doğumdan, ölüme her anımızda varlıklarıyla onurlandığımız, desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen kadınlarımızın, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, saygılar sunuyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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