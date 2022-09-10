Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Güncel Haberler
Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde F.M. yönetimindeki 34 FJM 285 plakalı motosiklet, bariyere çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel