Kocaeli'deki Silo Patlaması Hakkında Makine Mühendisleri Odası Başkanı Konuştu

'PATLAMANIN OLUŞABİLMESİ İÇİN 3 ŞART VAR'

Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ali Elma, Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait silolardaki patlamanın nedenine ilişkin konuştu. Mehmet Elma, buğday, un, şeker, kömür gibi organik ürünlerin içerisindeki karbon elementinin yanmaya neden olduğu, bu ürünlerin toz halde bulunduğu ortamlarda çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Elma, şunları kaydetti:

"Özellikle tahıl ürününden kaynaklı patlama olduğu ile ilgili bilgimiz var; neden kaynaklı olduğu tam net bilmiyoruz. Bunu bilebilmek için öncesinde bir inceleme yapmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili bizim uzman arkadaşlarımız ile birlikte, bu konuda da talip olduğumuzu özellikle her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Tahıl ürünü de karbon elementini içinde barındıran bir madde. Karbon dediğimizde kömürde de var, şekerde de var, unda da var. Bu tarz ürünlerin içerisinde karbon elementinden kaynaklı tutuşucu, yanıcı ve patlayıcı ortam oluşabiliyor."

'PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMAK GEREKİYOR'

Burada, patlamanın oluşabilmesi için 3 şart olduğunu belirten Mehmet Elma, "Bunlardan birisi yanıcı madde ki; yanıcı madde dediğimiz tahıl ürünümüz. Onunla birlikte yeterli hava ve bunu yakacak sıcaklık olabilir. Bununla birlikte statik elektrikten kaynaklı problem olabilir, sıkıntı olabilir. Buradaki süreç ile ilgili inceleme yapmadan, herhangi bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Mutlaka inceleme yapmak gerekiyor. Bu tarz ortamlar ile ilgili de 'Patlamadan Korunma Dokümanı' dediğimiz özellikle iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımızın bildiği şeydir. 'Patlamadan Korunma Dokümanı' ile ilgili çalışma yapmak gerekiyor. Bu tüm işletmelerde, tüm endüstriyel tesislerde yapılması gereken çalışma. Çünkü birçok kişi, 'Tahıl nasıl patlar' gibi düşünebiliyor ama kendi içerisindeki karbon elementinden kaynaklı yanıcı ve patlayıcı bir ortam oluşmuş oluyor. 3 tane şartı bir arada bulundurduğumuzda; patlamaya neden olabiliyor" dedi.

'GİYİLEN KIYAFET BİLE STATİK ELEKTRİK OLUŞTURABİLİR'

Giyilen kıyafetin de statik elektrik oluşturduğunu, bunun da tetikleyici olabileceğini belirten Elma, "Bunların içerisinde çalışan arkadaşların yeterliliği, yetkinliği, bu konularla ilgili eğitimleri var mı yok mu, ondan kaynaklı patlama ortamındaki herhangi bir ateş oluşturabilecek bir ortam oluşup oluşmadığı ile ilgili bilgimiz yok. Bunu detaylı bir şekilde özellikle hem bu konuda iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız, kimya mühendisi, meteoroloji malzeme mühendisi arkadaşlarımız ile gerekli incelemeleri yapıp, sonrasında neden kaynaklı olduğuyla ilgili bilgi verebiliriz. Normal yürürken bile giymiş olduğunuz kıyafet kaynaklı bir statik elektrik oluşturduğunuzda bile patlamaya hazır bir ortamdır. Buna özen göstermek lazım. Bunların önlemini alabilmek adına da 'Patlamadan Korunma Dokümanı' ile ilgili çalışma yapmak gerekiyor" diye konuştu.

'KARBON HER YERDE YANMA YA DA PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR'

Karbon elementinin olduğu her yerde yanma ya da patlama olabileceğini vurgulayan Elma, "Sadece işletmelerde değil; günlük hayatımızda, birçok yerde, mobilya sektöründe de özellikle talaştan kaynaklı ortamda ciddi bir toz birikmesi oluşuyor. Onunla birlikte yeterli hava ve bu şeyi tutuşturabilecek bir sıcaklık ile patlama oluşabilir. O yüzden özen göstermek ve dikkat etmek gerekiyor. Organik ürünlerde de karbon elementi var. Karbon elementi, her yerde yanmaya ya da patlamaya neden olabilir. Buğdayın tutuşması farklıdır, sıcaklığı farklıdır. Ununki farklıdır, şekerinki farklıdır. O yüzden bu şartları ve koşulları göz önünde bulundurarak, gerekiyorsa soğutma yapmak gerekiyor. Gerekiyorsa herhangi bir elektrik kaçağına karşı önlemler almak gerekiyor. Bununla ilgili ATEX Yönetmeliği var. Özellikle bu direktiflere bağlı kalarak bu önlemlerin alınması gerekiyor" dedi. Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),-