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Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 1 milyon 320 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 79 bin dolu makaron, 133 kilogram kıyılmış tütün, 70 kilogram nargile tütünü, 85 elektronik sigara, 1700 sahte bandrol ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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