Kocaeli'de sis etkisi: Şehir sis deniziyle kaplandı
Kocaeli'de hava sıcaklığının 11 derece olduğu bir gün sis etkisini gösterdi. Sis, görüş mesafesini azaltarak şehri kapladı. Samanlı Dağları'nın eteklerine bakanlar, sisin ardındaki İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün kaplandığını gözlemledi.
Kocaeli'de sis, şehrin üzerini kapladı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi. Şehrin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı.
Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye gitmek isteyenler, sisin içinden geçerek bölgeye ulaştı.
Samanlı Dağları'nın eteklerine bakanlar, karlı dağların ardındaki İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün "sis denizi"yle kaplandığını gözlemledi.
Bazı kişiler, manzarayı fotoğraf çekerek kayıt altına aldı.