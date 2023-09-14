Kocaeli'de Silah İmalathanesi Olarak Kullanılan Depoda Mühimmat ve El Bombası Ele Geçirildi

Kocaeli'de bir cinayetin ardından yapılan çalışmalar sonucunda, cinayet şüphelisinin silah imalathanesi olarak kullandığı depoda mühimmat ve el bombası ele geçirildi. Cinayet şüphelisi ile onunla hareket ettiği anlaşılan arkadaşı tutuklandı.

Kocaeli'de silah imalathanesi olarak kullandığı depoda mühimmat ve el bombası ele geçirilen cinayet şüphelisi ile onunla hareket ettiği anlaşılan arkadaşı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz 2020'de Darıca ilçesinde İlkay Kalay'ın (30) tabancayla başından vurularak öldürülmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda, cinayet şüphelisinin Körfez ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir adreste ikamet ettiği, Kirazlı Mahallesi'nde ise bir yeri depo olarak kullandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli A.Ö.İ. (32) ile onunla hareket ettiği anlaşılan Özbekistan uyruklu arkadaşı N.R. (35) yakalandı.

Şüphelinin ikameti, aracı ve kullandığı depoda yapılan aramalarda, uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 dolu şarjör ile 288 mermi, tabanca ve uzun namlulu silahlara ait 570 fişek, 31 sürgüsüz tabanca, 1043 değişik çaplarda silah namlusu, farklı silahlara ait 87 şarjör, 34 tabanca üst sürgüsü, çok miktarda muhtelif tabanca parçaları, tabanca ve uzun namlulu silahlara ait birçok aksesuar malzemesi, (dürbün, el kundağı, dipçik), silah imalatında ve namlu değişiminde kullanılan birçok torna ve montaj aletleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö.İ. ile N.R, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Vali Yavuz'dan emniyet personeline tebrik paylaşımı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 2020 yılında işlenen bir cinayetin failleri ile çok çeşitli marka ve evsafta silah, mühimmat ve el bombası ele geçirilmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.