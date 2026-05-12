Kocaeli'de canlı hayvan pazarı Kurban Bayramı'na hazır
İzmit Belediyesinin Modern Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan satışları başladı. Besiciler, büyükbaş hayvanlarını satışa sunarken, küçükbaş hayvanların pazara yakın tarihlerde getirilmesi planlanıyor.
İzmit Belediyesinin Karadenizliler Mahallesi'ndeki Modern Hayvan Pazarı'nda, çevre il, ilçe ve köylerden gelen satıcı ve alıcılar buluştu.
Besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa sunarken, alıcılar pazara gelmeye başladı.
Belediye ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamda alışveriş yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.